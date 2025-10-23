Скидки
Баскетбол

Директор ФБР сделал заявление об аресте игрока «Майами» и главного тренера «Портленда»

Директор ФБР сделал заявление об аресте игрока «Майами» и главного тренера «Портленда»
Директор ФБР Кэш Патель сделал заявление по поводу ареста главного тренера «Портленд Трэйл Блэйзерс» Чонси Биллапса, защитника «Майами Хит» Терри Розира и бывшего игрока НБА Дэймона Джонса. Трое подозреваются в участии в нелегальных ставках на спорт.

Ранее сообщалось, что Биллапс проходит по делу о подпольных играх в покер с участием представителей организованной преступности. Розир стал фигурантом отдельного дела о ставках, в которое, как утверждается, были вовлечены действующие и бывшие баскетболисты, некоторые из которых специально симулировали травмы.

«Сегодня мы здесь в Нью-Йорке, чтобы объявить о историческом аресте в рамках крупной и разветвлённой преступной схемы, которая охватывает как НБА, так и мафию. Я кратко обозначу некоторые детали дела и работы ФБР, а затем вы услышите остальное. Но, как вы уже знаете, такие личности, как Чонси Биллапс, Дэймон Джонс и Терри Розир, были задержаны сегодня — это бывшие и действующие игроки и тренеры НБА. Что вы пока не знаете, так это то, что речь идёт о незаконной игорной деятельности и организации спортивных махинаций, продолжавшихся в течение многих лет.

ФБР координировало операцию в 11 штатах, в ходе которой сегодня было арестовано более 30 человек, причастных к этому делу. Мы не только раскрыли мошенничество, совершённое этими преступниками в рамках НБА, но и реализовали систему правосудия против мафии, включая многие преступные семьи», — сказал Патель на пресс-конференции, фрагмент которой доступен в социальных сетях.

