Названы клубы-фигуранты и другие детали по делу ФБР о незаконных ставках в НБА

Защитник «Майами Хит» Терри Розир сообщил людям, близким к нему, что покинет площадку в одном из матчей НБА раньше времени, и предложил сделать соответствующую ставку. Об этом информирует портал LegionHoops в социальных сетях со ссылкой на данные ФБР.

Сообщается, что на Розира поставили более $ 200 тыс. в матче 2023 года.

Также подробностями по делу о незаконных ставках поделился американский инсайдер и обозреватель Бретт Сигель. Как отметил журналист на своей странице в социальных сетях, в список команд, на которые делались незаконные ставки, входят следующие коллективы: «Шарлотт Хорнетс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Торонто Рэпторс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Ранее сообщалось, что были задержаны также главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс и бывший игрок НБА Дэймон Джонс.

