Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Баскония Витория. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Остин Ривз ответил, завершил бы он карьеру на месте Леброна

Остин Ривз ответил, завершил бы он карьеру на месте Леброна
Комментарии

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз поделился мнением об отсутствии лидера команды Леброна Джеймса на старте нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Когда в состве нет такого игрока, как Брон, то такую потерю невозможно компенсировать. Мне нужно играть лучше, Луке — тоже чуть лучше, Руи Хатимура тоже должен добавить.

Если бы я был на месте Леброна, я бы, наверное, уже завершил карьеру. Но он — один из величайших игроков, когда-либо бравших в руки мяч. Поэтому нам нужно действовать как единое целое», — сказал Ривз на пресс-конференции.

В настоящий момент Джеймс продолжает восстанавливаться после проблем с седалищным нервом.

Сейчас читают:
Ждём последний сезон Леброна, а «Оклахома» снова чемпион? Превью Запада НБА
Ждём последний сезон Леброна, а «Оклахома» снова чемпион? Превью Запада НБА

Леброн Джеймс смазал несколько «трёшек»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android