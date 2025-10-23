Остин Ривз ответил, завершил бы он карьеру на месте Леброна

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз поделился мнением об отсутствии лидера команды Леброна Джеймса на старте нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Когда в состве нет такого игрока, как Брон, то такую потерю невозможно компенсировать. Мне нужно играть лучше, Луке — тоже чуть лучше, Руи Хатимура тоже должен добавить.

Если бы я был на месте Леброна, я бы, наверное, уже завершил карьеру. Но он — один из величайших игроков, когда-либо бравших в руки мяч. Поэтому нам нужно действовать как единое целое», — сказал Ривз на пресс-конференции.

В настоящий момент Джеймс продолжает восстанавливаться после проблем с седалищным нервом.

