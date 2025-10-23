НБА сделала заявление по поводу ареста главного тренера «Портленда» и игрока «Майами»

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) отреагировала на арест главного тренера «Портленд Трэйл Блэйзерс» Чонси Биллапса и защитника «Майами Хит» Терри Розира. Ранее сообщалось, что их подозревают в участии в нелегальных ставках на спорт.

«В настоящий момент мы рассматриваем предъявленные сегодня федеральные обвинения. Терри Розир и Чонси Биллапс немедленно отстранены от участия в своих командах, и мы намерены продолжать полное сотрудничество с соответствующими органами. Мы относимся к этим обвинениям с максимальной серьёзностью — и сохранение честности и репутации нашей игры остаётся нашим главным приоритетом», — говорится в заявлении НБА.

