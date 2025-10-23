Первый тренер Дёмина высказался после дебюта Егора в НБА

Евгений Горбунов, первый тренер Егора Дёмина, дал комментарий по поводу дебюта 19-летнего разыгрывающего «Бруклин Нетс» в Национальной баскетбольной ассоциации. В первом матче в рамках североамериканской лиги с «Шарлотт Хорнетс» (117:136). Егор набрал 14 очков, совершил пять подборов и отдал одну результативную передачу.

«Признаюсь, я давно не получал такого удовольствия от просмотра игры! Настолько Егор выглядел уверенно и легко на паркете. Не могу представить и осознать, как можно выходить на свой дебютный матч в НБА таким хладнокровным и спокойным. Егор своей ровной и организационной игрой убаюкивает соперников, а потом неожиданно, словно кинжалом пронзает, делает острую атаку или передачу.

Приятно наблюдать за игрой Егора не только в атаке, но и в защите, как хорошо читает игру нападающих соперника, готов всегда к перехвату или к даблу. Даже не скажешь, что он новичок, настолько выглядит уверенно и зрело. Он очень быстро прогрессирует, с каждым днём становится лучше, много работает», — приводит слова Горбунова страница «Команда Егора Дёмина» во «ВКонтакте».

