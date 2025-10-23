Скидки
Црвена Звезда — Баскония Витория. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Баскетбол

Первый тренер Дёмина высказался после дебюта Егора в НБА

Первый тренер Дёмина высказался после дебюта Егора в НБА
Евгений Горбунов, первый тренер Егора Дёмина, дал комментарий по поводу дебюта 19-летнего разыгрывающего «Бруклин Нетс» в Национальной баскетбольной ассоциации. В первом матче в рамках североамериканской лиги с «Шарлотт Хорнетс» (117:136). Егор набрал 14 очков, совершил пять подборов и отдал одну результативную передачу.

НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
136 : 117
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 25, Болл - 20, Бриджес - 18, Секстон - 15, Диабате - 13, Манн - 12, Knueppel - 11, Kalkbrenner - 10, Салон - 10, James - 2, Коннотон, Пламли, McNeeley
Бруклин Нетс: Клэкстон - 17, Томас - 15, Дёмин - 14, Шарп - 14, Мэнн - 13, Портер - 12, Уилсон - 8, Saraf - 8, Мартин - 5, Клауни - 5, Traore - 3, Powell - 2, Уильямс - 1

«Признаюсь, я давно не получал такого удовольствия от просмотра игры! Настолько Егор выглядел уверенно и легко на паркете. Не могу представить и осознать, как можно выходить на свой дебютный матч в НБА таким хладнокровным и спокойным. Егор своей ровной и организационной игрой убаюкивает соперников, а потом неожиданно, словно кинжалом пронзает, делает острую атаку или передачу.

Приятно наблюдать за игрой Егора не только в атаке, но и в защите, как хорошо читает игру нападающих соперника, готов всегда к перехвату или к даблу. Даже не скажешь, что он новичок, настолько выглядит уверенно и зрело. Он очень быстро прогрессирует, с каждым днём становится лучше, много работает», — приводит слова Горбунова страница «Команда Егора Дёмина» во «ВКонтакте».

Егор Дёмин в первом матче НБА набрал 14 очков. А вам понравилась его игра?
Егор Дёмин в первом матче НБА набрал 14 очков. А вам понравилась его игра?

