Црвена Звезда — Баскония Витория. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Емченко высказался о словах Секулича, что «Зенит» сдался в матче с УНИКСом

Аудио-версия:
Разыгрывающий «Зенита» Владислав Емченко поделился мыслями о недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом. Игра проходила в Санкт-Петербурге в начале октября и завершилась крупной победой казанцев со счётом 104:77.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
77 : 104
УНИКС
Казань
Зенит: Димитриевич - 14, Рэндольф - 13, Пойтресс - 12, Фрейзер - 8, Мартюк - 7, Воронцевич - 7, Узинский - 5, Жбанов - 4, Емченко - 4, Щербенев - 3, Земский, Кривых
УНИКС: Бингэм - 22, Брайс - 22, Ли - 18, Пьерр - 16, Рейнольдс - 12, Беленицкий - 4, Д. Кулагин - 4, Лопатин - 4, Захаров - 2, Абдулбасиров, Илюк, Белоусов

— Секулич даже сказал, что команда сдалась в игре с УНИКСом.
— Это выглядело так. Я не люблю это слово, в моём понимании нет такого слова «сдались». Повторюсь, возможно, это выглядело так со стороны, будто мы сдались. Но я считаю, что даже та большая разница в счёте не отражает игры, которая была. Но счёт на табло.

Мне понравились одни слова Саши Секулича, я их запомнил. Он сказал: «Ты либо выигрываешь, либо чему-то учишься». Ты не можешь сдаться, не можешь проиграть. Любое поражение должно делать тебя лучше, это лично моё видение, я с ним и двигаюсь по жизни», — приводит слова Емченко «Спорт день за днём».

