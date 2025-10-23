Емченко высказался о словах Секулича, что «Зенит» сдался в матче с УНИКСом

Разыгрывающий «Зенита» Владислав Емченко поделился мыслями о недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом. Игра проходила в Санкт-Петербурге в начале октября и завершилась крупной победой казанцев со счётом 104:77.

— Секулич даже сказал, что команда сдалась в игре с УНИКСом.

— Это выглядело так. Я не люблю это слово, в моём понимании нет такого слова «сдались». Повторюсь, возможно, это выглядело так со стороны, будто мы сдались. Но я считаю, что даже та большая разница в счёте не отражает игры, которая была. Но счёт на табло.

Мне понравились одни слова Саши Секулича, я их запомнил. Он сказал: «Ты либо выигрываешь, либо чему-то учишься». Ты не можешь сдаться, не можешь проиграть. Любое поражение должно делать тебя лучше, это лично моё видение, я с ним и двигаюсь по жизни», — приводит слова Емченко «Спорт день за днём».

