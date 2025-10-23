Скидки
Црвена Звезда — Баскония Витория. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Стало известно, кто временно возглавит «Портленд» после ареста Биллапса — источник

Стало известно, кто временно возглавит «Портленд» после ареста Биллапса — источник
Помощник главного тренера «Портленд Трэйл Блэйзерс» Тьяго Сплиттер временно займёт пост главного тренера команды вместо Чонси Биллапса, который ранее был арестован. Об этом со ссылкой на источники на своей странице в социальных сетях рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания.

По его сведениям, «Портленд» также всерьёз рассматривал кандидатуру другого ассистента Нэйта Бьоркгрена, однако решил, что для клуба будет лучше, если он сохранит свою нынешнюю должность.

Напомним, Биллапса подозревают в участии в нелегальных ставках на спорт. Также были арестованы защитник «Майами Хит» Терри Розир и бывший игрок НБА Дэймон Джонс.

