«Трамп идёт». Эй Смит высказался о скандале с арестом тренера «Портленда» и игрока «Хит»

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит прокомментировал скандал со ставками в НБА, связав его с Дональдом Трампом. Ранее стало известно, что были арестованы главный тренер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Чонси Биллапс, защитник «Майами Хит» Терри Розир и бывший игрок НБА Дэймон Джонс.

«Сколько раз я уже говорил, что Трамп идёт? Он идёт… И я снова повторю это на национальном телевидении. Bad Bunny выступает на Супербоуле, и вдруг появляется информация, что иммиграционная служба будет там проводить массовые депортации. Супербоул испорчен. Важный вечер для НБА, Вембаньяма устроил шоу, которое теперь омрачено этой историей.

Помните, у Трампа очень долгая история связей со спортивным миром, ведь у него были казино. Любой, кто был рядом с ним, кто общался с ним, кто видел его реакцию на действия спортивных лиг, не удивлён сегодняшними событиями.

Это заявление и предупреждение: впереди нас ждёт нечто большее. Именно это нам и говорят. Поверьте, ситуация предельно серьёзная. Эта площадка не позволяет мне раскрыть всё так, как я хотел бы сделать. Но я предупреждал: Трамп идёт. Он приближается.

Поговорите с людьми в НБА, НФЛ, в спортивном мире. Они считают, что это лишь верхушка айсберга. Это очень тревожно, мы не знаем, к чему это приведёт, однако это только начало. Всем лучше приготовиться. Потому что Трамп идёт», – заявил Стивен Эй Смит в эфире ESPN.

