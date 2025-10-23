Названа ставка на Леброна в деле о громком скандале с арестами в НБА — The Athletic

Бывший игрок НБА Дэймон Джонс пользовался информацией о лёгком форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе для ставок на матчи калифорнийской команды. Об этом информирует The Athletic. Сообщается, что Джонс, у которого был доступ к раздевалке «Лейкерс», передавал непубличную информацию о статусе игрока.

По данным источника, Джонс поделился сведениями о том, что Джеймс пропустит встречу 9 февраля 2023 года с «Милуоки Бакс». Этот матч прошёл всего через два дня после того, как Джеймс стал лучшим бомбардиром в истории НБА, обогнав Карима Абдул-Джаббара.

Джонс якобы продал или пытался получить прибыль от инсайдерской информации через своих предполагаемых соучастников Эрика Эрнеста и Марвеса Фэрли. Источник издания в лиге добавил, что сам Джеймс не знал о дальнейшей передаче информации Джонсом.

Кроме того, сообщается, что Джонс предоставлял инсайдерскую информацию и о других топ-игроках «Лейкерс». В частности, перед встречей 15 января 2024 года один из обвиняемых сделал ставку на $ 100 тыс. против «Лейкерс» после того, как Джонс сообщил о травме игрока и возможном снижении его времени на площадке. Матч закончился победой калифорнийской команды, а игрок выступил в обычном режиме, после чего Фэрли потребовал от Джонса вернуть $ 2500 за предоставленную информацию.

Джонс не был официальным сотрудником «Лейкерс», но имел доступ к раздевалке, самолётам и гостиницам команды, поскольку работал с Джеймсом. Ранее он играл вместе с Леброном в «Кливленд Кавальерс» с 2005 по 2008 год.

