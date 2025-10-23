Скидки
Главная Баскетбол Новости

АСВЕЛ — Дубай, результат матча 23 октября 2025, счет 85:79, Евролига-2025/2026

АСВЕЛ вырвал победу в матче с дебютантом Евролиги «Дубаем»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого АСВЕЛ принимал дебютанта турнира – «Дубай». Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась со счётом 85:79 (21:24, 23:20, 15:24, 26:11) в пользу хозяев площадки.

Евролига . Регулярный чемпионат. 6-й тур
23 октября 2025, четверг. 20:30 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
85 : 79
Дубай
Дубай, ОАЭ
АСВЕЛ: Селжас, Атамна, Ажинса, Масса, де Коло, Нгуама, Лайти, Ндиайе, Уотсон, Вотье, Wade, Траоре
Дубай: Бэйкон, Абасс, Препелич, Дав. Бертанс, Эллис, Андерсон, Кондич, Шанлы, Кабенгеле, Армстронг, Райт, Петрушев

Самым результативным игроком в составе победителей стал экс-игрок ЦСКА Нандо Де Коло, у которого 24 очка, один подбор и пять передач. В составе «Дубая» лучшую результативность показал форвард Дуэйн Бэйкон. Он набрал 22 очка, пять подборов и три передачи.

В следующем туре соревнований «Дубай» на выезде сыграет с «Басконией». Встреча состоится 28 октября и начнётся в 22:30 мск. АСВЕЛ в следующем туре регулярного чемпионата в гостях сразится с сербской «Црвеной Звездой». Матч состоится 28 октября, начало — в 21:00 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
