АСВЕЛ вырвал победу в матче с дебютантом Евролиги «Дубаем»

Завершился матч 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого АСВЕЛ принимал дебютанта турнира – «Дубай». Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась со счётом 85:79 (21:24, 23:20, 15:24, 26:11) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком в составе победителей стал экс-игрок ЦСКА Нандо Де Коло, у которого 24 очка, один подбор и пять передач. В составе «Дубая» лучшую результативность показал форвард Дуэйн Бэйкон. Он набрал 22 очка, пять подборов и три передачи.

В следующем туре соревнований «Дубай» на выезде сыграет с «Басконией». Встреча состоится 28 октября и начнётся в 22:30 мск. АСВЕЛ в следующем туре регулярного чемпионата в гостях сразится с сербской «Црвеной Звездой». Матч состоится 28 октября, начало — в 21:00 мск.

Материалы по теме Судья Евролиги арестован за связь с ОПГ, при нём найдены золотые слитки — Bliс Online

Сербы включили песню о России на матче «Жальгирисом» в Евролиге: