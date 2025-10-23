«Хапоэль» одержал третью подряд победу в Евролиге, обыграв «Монако»

Завершился матч 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого тель-авивский «Хапоэль» принимал «Монако». Встреча закончилась со счётом 85:77 (27:18, 17:16, 18:29, 23:14) в пользу хозяев площадки, для которых эта победа оказалась третьей подряд в турнире.

Самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Василие Мицич. Он набрал 22 очка, один подбор и три передачи. У гостей лучшую результативность продемонстрировал экс-игрок ЦСКА Майкл Джеймс (20 очков, четыре подбора и пять передач).

В следующем туре регулярного чемпионата «Хапоэль» примет «Партизан». Игра состоится 29 октября и начнётся в 21:00 мск. «Монако» в следующем туре на выезде сыграет с греческим «Олимпиакосом». Матч состоится 29 октября, начало — в 22:15 мск.

Материалы по теме Судья Евролиги арестован за связь с ОПГ, при нём найдены золотые слитки — Bliс Online

Сербы включили песню о России на матче «Жальгирисом» в Евролиге: