Главная Баскетбол Новости

Хапоэль — Монако, результат матча 23 октября 2025, счет 85:77, Евролига-2025/2026

«Хапоэль» одержал третью подряд победу в Евролиге, обыграв «Монако»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого тель-авивский «Хапоэль» принимал «Монако». Встреча закончилась со счётом 85:77 (27:18, 17:16, 18:29, 23:14) в пользу хозяев площадки, для которых эта победа оказалась третьей подряд в турнире.

Евролига . Регулярный чемпионат. 6-й тур
23 октября 2025, четверг. 21:05 МСК
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
85 : 77
Монако
Монако, Монако
Хапоэль Т-А: Мотли, Джонс, Блэйкни, Брайант, Тимор, Эннис, Малкольм, Одиасе, Мицич, Уэйнрайт, Отуру, Гинат
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Michineau, Тайс, Диалло, Хэйс, Тарпей, Бегарен, Недович, Стразель, Миротич, Джеймс

Самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Василие Мицич. Он набрал 22 очка, один подбор и три передачи. У гостей лучшую результативность продемонстрировал экс-игрок ЦСКА Майкл Джеймс (20 очков, четыре подбора и пять передач).

В следующем туре регулярного чемпионата «Хапоэль» примет «Партизан». Игра состоится 29 октября и начнётся в 21:00 мск. «Монако» в следующем туре на выезде сыграет с греческим «Олимпиакосом». Матч состоится 29 октября, начало — в 22:15 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
