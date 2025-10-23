Скидки
Црвена Звезда — Баскония Витория. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Барселона — Жальгирис, результат матча 23 октября 2025, счет 73:88, Евролига-2025/2026

«Барселона» дома крупно проиграла «Жальгирису» в Евролиге
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого «Барселона» принимала литовский «Жальгирис». Встреча закончилась со счётом 88:73 (26:14, 26:25, 23:15, 13:19) в пользу гостей.

Евролига . Регулярный чемпионат. 6-й тур
23 октября 2025, четверг. 21:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
73 : 88
Жальгирис
Каунас, Литва
Барселона: Пантер, Маркос, Кейл, Норрис, Веселы, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Клайберн, Шенгелия, Кейта, Парра
Жальгирис: Уильямс-Госс, Франсиско, Райт, Браздейкис, Тубелис, Ло, Слева, Бирутис, Рубштавичюс, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас

Самым результативным игроком в составе победителей хозяев площадки стал лёгкий форвард Хоэль Парра, в активе которого 17 очков, три подбора и одна передача. В составе победителей лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Маодо Ло, на счету которого 20 очков, три подбора и пять передач.

В следующем туре регулярного чемпионата «Барселона» примет «Олимпию». Игра состоится 28 октября и начнётся в 22:30 мск. «Жальгирис» 28 октября примет «Виртус». Начало игры – в 21:00 мск.

Комментарии
