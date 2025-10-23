«Барселона» дома крупно проиграла «Жальгирису» в Евролиге

Завершился матч 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого «Барселона» принимала литовский «Жальгирис». Встреча закончилась со счётом 88:73 (26:14, 26:25, 23:15, 13:19) в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе победителей хозяев площадки стал лёгкий форвард Хоэль Парра, в активе которого 17 очков, три подбора и одна передача. В составе победителей лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Маодо Ло, на счету которого 20 очков, три подбора и пять передач.

В следующем туре регулярного чемпионата «Барселона» примет «Олимпию». Игра состоится 28 октября и начнётся в 22:30 мск. «Жальгирис» 28 октября примет «Виртус». Начало игры – в 21:00 мск.

