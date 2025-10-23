«Валенсия» прервала серию поражений из трёх матчей в Евролиге, обыграв на выезде «Олимпию»

Завершился матч 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Олимпия» принимала «Валенсию». Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась со счётом 103:100 (24:18, 30:30, 31:26, 18:26) в пользу испанского клуба. Таким образом, «Валенсия» прервала серию поражений в Евролиге, которая насчитывала три матча.

Самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Жан Монтеро. Он набрал 18 очков, а также совершил три подбора и отдал три передачи. У хозяев площадки лучшую результативность показал защитник Леандро Больмаро (31 очко, четыре подбора и три передачи).

В следующем туре «Олимпия» сыграет на выезде с «Барселоной», а «Валенсия» встретится с «Фенербахче».

