Главная Баскетбол Новости

Олимпия — Валенсия, результат матча 23 октября 2025, счет 100:103, Евролига-2025/2026

«Валенсия» прервала серию поражений из трёх матчей в Евролиге, обыграв на выезде «Олимпию»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Олимпия» принимала «Валенсию». Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась со счётом 103:100 (24:18, 30:30, 31:26, 18:26) в пользу испанского клуба. Таким образом, «Валенсия» прервала серию поражений в Евролиге, которая насчитывала три матча.

Евролига . Регулярный чемпионат. 6-й тур
23 октября 2025, четверг. 21:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Окончен
100 : 103
Валенсия
Валенсия, Испания
Олимпия: Манньон, Эллис, Букер, Больмаро, Брукс, Риччи, Флаккадори, Гудурич, Диоп, Шилдс, Данстон, Сестина
Валенсия: Бадио, Тейлор, Рьюверс, Прадилья, де Ларреа, Лопес-Аростеги, Montero, Мур, Сако, Томпсон, Костелло, Ногес

Самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Жан Монтеро. Он набрал 18 очков, а также совершил три подбора и отдал три передачи. У хозяев площадки лучшую результативность показал защитник Леандро Больмаро (31 очко, четыре подбора и три передачи).

В следующем туре «Олимпия» сыграет на выезде с «Барселоной», а «Валенсия» встретится с «Фенербахче».

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Судья Евролиги арестован за связь с ОПГ, при нём найдены золотые слитки — Bliс Online

Сербы включили песню о России на матче «Жальгирисом» в Евролиге:

Комментарии
Новости. Баскетбол
