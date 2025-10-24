«Црвена Звезда» нанесла «Басконии» шестое подряд поражение в Евролиге

Завершился матч 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого белградский клуб «Црвена Звезда» на домашней площадке встречался с «Басконией». Игра закончилась со счётом 90:72 (21:20, 19:23, 32:15, 18:14) в пользу сербской команды. Для басков это поражение стало шестым подряд (испанский клуб проиграл все матчи со старта турнира).

Самым результативным игроком в составе «Црвены Звезды» стал разыгрывающий Коди Миллер-Макинтайр, набравший 20 очков, два подбора и четыре передачи. В составе «Басконии» чаще всего кольцо соперников поражал защитник Тимоте Луваву-Кабарро. На его счету 24 очка, три подбора и одна передача.

В следующем туре регулярного чемпионата «Црвена Звезда» примет АСВЕЛ. Игра состоится 28 октября и начнётся в 21:00 мск. «Баскония» в следующем туре примет «Дубай» (28 октября, 22:30 мск).

