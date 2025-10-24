Скидки
Црвена Звезда — Баскония Витория. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Црвена Звезда — Баскония, результат матча 23 октября 2025, счет 90:72, Евролига-2025/2026

«Црвена Звезда» нанесла «Басконии» шестое подряд поражение в Евролиге
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого белградский клуб «Црвена Звезда» на домашней площадке встречался с «Басконией». Игра закончилась со счётом 90:72 (21:20, 19:23, 32:15, 18:14) в пользу сербской команды. Для басков это поражение стало шестым подряд (испанский клуб проиграл все матчи со старта турнира).

Евролига . Регулярный чемпионат. 6-й тур
23 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
90 : 72
Баскония
Витория, Испания
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Плавшич, Миленович, Давидовац, Калинич, Добрич, Изунду, Мотеюнас, Нвора, Оджелей, Монеке, дос Сантос
Баскония: Дьяките, Симмонс, Ноуэлл, Вильяр, Диалло, Куруц, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Спаньоло, Диоп, Фриш, Йоксимович

Самым результативным игроком в составе «Црвены Звезды» стал разыгрывающий Коди Миллер-Макинтайр, набравший 20 очков, два подбора и четыре передачи. В составе «Басконии» чаще всего кольцо соперников поражал защитник Тимоте Луваву-Кабарро. На его счету 24 очка, три подбора и одна передача.

В следующем туре регулярного чемпионата «Црвена Звезда» примет АСВЕЛ. Игра состоится 28 октября и начнётся в 21:00 мск. «Баскония» в следующем туре примет «Дубай» (28 октября, 22:30 мск).

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
