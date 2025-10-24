Евролига: результаты матчей 23 октября

В четверг, 23 октября, в Евролиге состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026. В рамках регулярного чемпионата было сыграно пять матчей. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Евролига. Результаты матчей на 23 октября:
АСВЕЛ — «Дубай» — 85:79;
«Хапоэль» Тель-Авив — «Монако» — 85:77;
«Олимпия» Милан — «Валенсия» — 100:103;
«Барселона» — «Жальгирис» — 73:88;
«Црвена Звезда» — «Баскония» — 90:72.
Первое место в турнирной таблице в настоящий момент занимает «Хапоэль». В активе израильского клуба пять побед и одно поражение. Второе место занимает «Панатинаикос» (четыре победы и одно поражение). Топ-3 замыкает «Жальгирис» (четыре победы и два поражения).
Сербы включили песню о России на матче «Жальгирисом» в Евролиге:
- 24 октября 2025
-
02:00
-
00:56
-
00:28
-
00:04
- 23 октября 2025
-
23:38
-
23:26
-
23:09
-
22:44
-
22:01
-
21:08
-
20:46
-
20:19
-
19:59
-
19:26
-
19:00
-
18:40
-
18:16
-
17:36
-
16:48
-
16:36
-
16:01
-
16:00
-
15:38
-
15:04
-
14:52
-
14:02
-
13:41
-
13:27
-
12:34
-
11:47
-
11:30
-
11:01
-
10:56
-
10:54
-
10:07