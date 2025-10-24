Евролига: результаты матчей 23 октября

В четверг, 23 октября, в Евролиге состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026. В рамках регулярного чемпионата было сыграно пять матчей. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Результаты матчей на 23 октября:

АСВЕЛ — «Дубай» — 85:79;

«Хапоэль» Тель-Авив — «Монако» — 85:77;

«Олимпия» Милан — «Валенсия» — 100:103;

«Барселона» — «Жальгирис» — 73:88;

«Црвена Звезда» — «Баскония» — 90:72.

Первое место в турнирной таблице в настоящий момент занимает «Хапоэль». В активе израильского клуба пять побед и одно поражение. Второе место занимает «Панатинаикос» (четыре победы и одно поражение). Топ-3 замыкает «Жальгирис» (четыре победы и два поражения).

