Главная Баскетбол Новости

Евролига-2025/2026: результаты на 23 октября, календарь, таблица

Евролига: результаты матчей 23 октября
Аудио-версия:
Комментарии

В четверг, 23 октября, в Евролиге состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026. В рамках регулярного чемпионата было сыграно пять матчей. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Результаты матчей на 23 октября:

АСВЕЛ — «Дубай» — 85:79;
«Хапоэль» Тель-Авив — «Монако» — 85:77;
«Олимпия» Милан — «Валенсия» — 100:103;
«Барселона» — «Жальгирис» — 73:88;
«Црвена Звезда» — «Баскония» — 90:72.

Евролига . Регулярный чемпионат. 6-й тур
23 октября 2025, четверг. 20:30 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
85 : 79
Дубай
Дубай, ОАЭ
АСВЕЛ: Селжас, Атамна, Ажинса, Масса, де Коло, Нгуама, Лайти, Ндиайе, Уотсон, Вотье, Wade, Траоре
Дубай: Бэйкон, Абасс, Препелич, Дав. Бертанс, Эллис, Андерсон, Кондич, Шанлы, Кабенгеле, Армстронг, Райт, Петрушев
Евролига . Регулярный чемпионат. 6-й тур
23 октября 2025, четверг. 21:05 МСК
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
85 : 77
Монако
Монако, Монако
Хапоэль Т-А: Мотли, Джонс, Блэйкни, Брайант, Тимор, Эннис, Малкольм, Одиасе, Мицич, Уэйнрайт, Отуру, Гинат
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Michineau, Тайс, Диалло, Хэйс, Тарпей, Бегарен, Недович, Стразель, Миротич, Джеймс
Евролига . Регулярный чемпионат. 6-й тур
23 октября 2025, четверг. 21:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Окончен
100 : 103
Валенсия
Валенсия, Испания
Олимпия: Манньон, Эллис, Букер, Больмаро, Брукс, Риччи, Флаккадори, Гудурич, Диоп, Шилдс, Данстон, Сестина
Валенсия: Бадио, Тейлор, Рьюверс, Прадилья, де Ларреа, Лопес-Аростеги, Montero, Мур, Сако, Томпсон, Костелло, Ногес
Евролига . Регулярный чемпионат. 6-й тур
23 октября 2025, четверг. 21:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
73 : 88
Жальгирис
Каунас, Литва
Барселона: Пантер, Маркос, Кейл, Норрис, Веселы, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Клайберн, Шенгелия, Кейта, Парра
Жальгирис: Уильямс-Госс, Франсиско, Райт, Браздейкис, Тубелис, Ло, Слева, Бирутис, Рубштавичюс, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Евролига . Регулярный чемпионат. 6-й тур
23 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
90 : 72
Баскония
Витория, Испания
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Плавшич, Миленович, Давидовац, Калинич, Добрич, Изунду, Мотеюнас, Нвора, Оджелей, Монеке, дос Сантос
Баскония: Дьяките, Симмонс, Ноуэлл, Вильяр, Диалло, Куруц, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Спаньоло, Диоп, Фриш, Йоксимович

Первое место в турнирной таблице в настоящий момент занимает «Хапоэль». В активе израильского клуба пять побед и одно поражение. Второе место занимает «Панатинаикос» (четыре победы и одно поражение). Топ-3 замыкает «Жальгирис» (четыре победы и два поражения).

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Комментарии
