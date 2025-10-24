Скидки
«Портленд» сделал заявление после новости об аресте главного тренера Чонси Биллапса

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Портленд Трэйл Блэйзерс» выступила с официальным заявлением по поводу главного тренера Чонси Биллапса. Ранее сообщалось, что специалист был арестован Федеральным бюро расследования (ФБР) в рамках крупного расследования о незаконных ставках на спорт и азартных играх.

«Мы осведомлены об обвинениях, касающихся главного тренера Чонси Биллапса, и полностью сотрудничаем со следствием. Биллапс отстранён от работы. Обязанности главного тренера временно будет исполнять Тьяго Сплиттер. Все дальнейшие вопросы следует адресовать НБА», — говорится в сообщении клуба.

