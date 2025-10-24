Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Россиянин Егор Дёмин опубликовал первый пост после дебюта в НБА

Россиянин Егор Дёмин опубликовал первый пост после дебюта в НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин в своём телеграм-канале разместил первый пост после дебюта в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В ночь с 22 на 23 октября мск спортсмен сыграл с «Шарлотт Хорнетс» (117:136). Это был первый матч Егора в рамках НБА. Игрок набрал 14 очков, совершил пять подборов и отдал одну результативную передачу.

НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
136 : 117
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 25, Болл - 20, Бриджес - 18, Секстон - 15, Диабате - 13, Манн - 12, Knueppel - 11, Kalkbrenner - 10, Салон - 10, James - 2, Коннотон, Пламли, McNeeley
Бруклин Нетс: Клэкстон - 17, Томас - 15, Дёмин - 14, Шарп - 14, Мэнн - 13, Портер - 12, Уилсон - 8, Saraf - 8, Мартин - 5, Клауни - 5, Traore - 3, Powell - 2, Уильямс - 1

«Привет всем! Спасибо всем за поддержку! Продолжаю получать кучу сообщений, очень приятно. Хочу рассказать про необычную фишку от лиги, которую ввели накануне старта регулярки – особые нашивки на майки NBA DEBUT. Такие нашивки были только у игроков, которые в конкретной игре дебютируют в лиге. После игры эту нашивку у меня забрали и далее поместят в мою именную карточку игрока», — написал Дёмин.

Материалы по теме
Не видели дебют Дёмина в НБА? Жаль. Для России это уже событие исторического масштаба!
Не видели дебют Дёмина в НБА? Жаль. Для России это уже событие исторического масштаба!

Егор Дёмин представил кроссовки, в которых дебютирует в НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android