Россиянин Егор Дёмин опубликовал первый пост после дебюта в НБА

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин в своём телеграм-канале разместил первый пост после дебюта в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В ночь с 22 на 23 октября мск спортсмен сыграл с «Шарлотт Хорнетс» (117:136). Это был первый матч Егора в рамках НБА. Игрок набрал 14 очков, совершил пять подборов и отдал одну результативную передачу.

«Привет всем! Спасибо всем за поддержку! Продолжаю получать кучу сообщений, очень приятно. Хочу рассказать про необычную фишку от лиги, которую ввели накануне старта регулярки – особые нашивки на майки NBA DEBUT. Такие нашивки были только у игроков, которые в конкретной игре дебютируют в лиге. После игры эту нашивку у меня забрали и далее поместят в мою именную карточку игрока», — написал Дёмин.

Егор Дёмин представил кроссовки, в которых дебютирует в НБА: