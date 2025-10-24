Скидки
Андрей Кириленко оценил вероятность вызова в сборную России игрока НБА Егора Дёмина

Андрей Кириленко оценил вероятность вызова в сборную России игрока НБА Егора Дёмина
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко дал комментарий по поводу вероятности вызова в национальную команду игрока «Бруклин Нетс» Егора Дёмина до возвращения сборной на международную арену.

«Это очень интересный момент. В теории, конечно, возможно. Но какой смысл в этом сейчас? Егор — игрок, который на виду, которого мы видим и которого не надо лишний раз проверять. Он играет в лучшей лиге мира и имеет хорошие шансы закрепиться в своей команде. На сегодняшний день, пока сборная России не участвует в международных соревнованиях, наша главная задача всё-таки проверять ребят, которые только-только приходят в систему национальных команд. Я уверен, что позиция Егора на несколько лет вперёд будет неоспоримой в национальной команде. Поэтому дождёмся официальных матчей, чтобы увидеть его в боевых условиях», – приводит слова Кириленко «Советский спорт».

Дёмин был выбран «Бруклином» под восьмым пиком на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. В дебютном матче НБА с «Шарлотт Хорнетс» (117:136) Егор набрал 14 очков, совершил пять подборов и отдал одну результативную передачу.

Егор Дёмин с первого раза выбил страйк ракеткой:

