Первый тренер Дёмина — после дебюта Егора в НБА: кому как не мне об этом говорить

Евгений Горбунов, первый тренер разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, оценил его дебют в Национальной баскетбольной ассоциации. В первом матче в рамках североамериканской лиги Егор сыграл с «Шарлотт Хорнетс» (117:136), набрал 14 очков, совершив пять подборов и отдав одну результативную передачу.

«Конечно, можно сказать, что я предвзят, но кому как не мне можно об этом говорить, когда я наблюдаю за его становлением с первых шагов в баскетболе, знаю его сильные и слабые стороны, его отношение к игре, его трудолюбие.

Смотрели за игрой вместе с отцом Егора Владимиром, и конечно, не могли быть спокойными. Обсуждали каждое взаимодействие, решение и момент на паркете и бурно реагировали на действия Егора. В таком режиме просмотр становится ещё интереснее и приятнее.

Хотя, в моей семье даже, наверно, не я, а мой отец — главный фанат Егора и теперь «Бруклина», смотрит ночью все игры в прямом эфире, знает все новости и рассуждает не хуже топового аналитика. А мой сын, помимо того, что тоже смотрит все игры, играет в NBA2к26, и, конечно же — за Егора. Теперь у нас появился ещё один общий семейный интерес и тема для общения», — приводит слова Горбунова страница «Команда Егора Дёмина» во «ВКонтакте».

