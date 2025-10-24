Скидки
Первый тренер Дёмина — после дебюта Егора в НБА: кому как не мне об этом говорить

Первый тренер Дёмина — после дебюта Егора в НБА: кому как не мне об этом говорить
Евгений Горбунов, первый тренер разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, оценил его дебют в Национальной баскетбольной ассоциации. В первом матче в рамках североамериканской лиги Егор сыграл с «Шарлотт Хорнетс» (117:136), набрал 14 очков, совершив пять подборов и отдав одну результативную передачу.

НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
136 : 117
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 25, Болл - 20, Бриджес - 18, Секстон - 15, Диабате - 13, Манн - 12, Knueppel - 11, Kalkbrenner - 10, Салон - 10, James - 2, Коннотон, Пламли, McNeeley
Бруклин Нетс: Клэкстон - 17, Томас - 15, Дёмин - 14, Шарп - 14, Мэнн - 13, Портер - 12, Уилсон - 8, Saraf - 8, Мартин - 5, Клауни - 5, Traore - 3, Powell - 2, Уильямс - 1

«Конечно, можно сказать, что я предвзят, но кому как не мне можно об этом говорить, когда я наблюдаю за его становлением с первых шагов в баскетболе, знаю его сильные и слабые стороны, его отношение к игре, его трудолюбие.

Смотрели за игрой вместе с отцом Егора Владимиром, и конечно, не могли быть спокойными. Обсуждали каждое взаимодействие, решение и момент на паркете и бурно реагировали на действия Егора. В таком режиме просмотр становится ещё интереснее и приятнее.

Хотя, в моей семье даже, наверно, не я, а мой отец — главный фанат Егора и теперь «Бруклина», смотрит ночью все игры в прямом эфире, знает все новости и рассуждает не хуже топового аналитика. А мой сын, помимо того, что тоже смотрит все игры, играет в NBA2к26, и, конечно же — за Егора. Теперь у нас появился ещё один общий семейный интерес и тема для общения», — приводит слова Горбунова страница «Команда Егора Дёмина» во «ВКонтакте».

Егор Дёмин в первом матче НБА набрал 14 очков. А вам понравилась его игра?
Егор Дёмин в первом матче НБА набрал 14 очков. А вам понравилась его игра?

Дёмин поделился памятными моментами из Макао:

