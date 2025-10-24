Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Индиана Пэйсерс — Оклахома-Сити Тандер, результат матча 24 октября 2025, счет 135:141 2OT, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

55 очков Гилджес-Александера принесли «Оклахоме» победу над «Индианой» в двух овертаймах
Комментарии

В ночь с 23 на 24 октября мск на паркете арены «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе (США, штат Индиана) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между «Индианой Пэйсерс» и действующим чемпионом «Оклахома-Сити Тандер». Гости выиграли встречу во втором овертайме со счётом 141:135 2OT.

НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2025, пятница. 02:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
135 : 141
ОТ
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Матурин - 36, Сиакам - 32, Топпин - 20, Шиппард - 15, Уокер - 13, Несмит - 5, Хафф - 5, Нембард - 4, Peter - 3, Брэдли - 2, Деннис, Уайзмен, Фёрфи, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 55, Митчелл - 26, Уиггинс - 23, Холмгрен - 15, Дорт - 7, Уильямс - 5, Хартенштайн - 5, Youngblood - 3, Barnhizer - 2, Дженг, Карлсон

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер — 55 очков, восемь подборов и пять ассистов. У «Индианы» лучшими стали оформившие дабл-даблы атакующий защитник Беннедикт Матурин (36 очков, 11 подборов, один ассист) и бигмен Паскаль Сиакам (32 очка, 15 подборов, четыре асисста).

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас читают:
В НБА — громкий скандал из-за ставок. Из лиги изгнаны тренер и игрок
В НБА — громкий скандал из-за ставок. Из лиги изгнаны тренер и игрок
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android