«Ответил на главный вопрос». Американское издание раскрыло силу Егора Дёмина в НБА

Североамериканское издание USA TODAY оценило выступление 19-летнего российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в первом матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Шарлотт Хорнетс» (117:136), в котором он отметился 14 очками и пятью подборами за 22 минут на площадке.

НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
136 : 117
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 25, Болл - 20, Бриджес - 18, Секстон - 15, Диабате - 13, Манн - 12, Knueppel - 11, Kalkbrenner - 10, Салон - 10, James - 2, Коннотон, Пламли, McNeeley
Бруклин Нетс: Клэкстон - 17, Томас - 15, Дёмин - 14, Шарп - 14, Мэнн - 13, Портер - 12, Уилсон - 8, Saraf - 8, Мартин - 5, Клауни - 5, Traore - 3, Powell - 2, Уильямс - 1

«Тем не менее Дёмин, судя по всему, сумел ответить на один из главных вопросов своего драфтового профиля — способен ли он эффективно играть без мяча и растягивать защиту соперника. С момента участия в Летней лиге в Лас-Вегасе в июле он демонстрирует отличную точность бросков.

Конечно, чтобы подтвердить свою оправданность выбора под восьмым номером на драфте НБА 2025 года, ему предстоит проявить себя не только как снайпер, но и как более универсальный игрок. Однако начало его карьеры внушает оптимизм», — сказано в статье.

