«Ответил на главный вопрос». Американское издание раскрыло силу Егора Дёмина в НБА

Североамериканское издание USA TODAY оценило выступление 19-летнего российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в первом матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Шарлотт Хорнетс» (117:136), в котором он отметился 14 очками и пятью подборами за 22 минут на площадке.

«Тем не менее Дёмин, судя по всему, сумел ответить на один из главных вопросов своего драфтового профиля — способен ли он эффективно играть без мяча и растягивать защиту соперника. С момента участия в Летней лиге в Лас-Вегасе в июле он демонстрирует отличную точность бросков.

Конечно, чтобы подтвердить свою оправданность выбора под восьмым номером на драфте НБА 2025 года, ему предстоит проявить себя не только как снайпер, но и как более универсальный игрок. Однако начало его карьеры внушает оптимизм», — сказано в статье.