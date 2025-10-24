«Оклахома» стала первым в истории чемпионом НБА, стартовавшим с 4 овертаймов в 2 матчах

«Оклахома-Сити Тандер» установила уникальное статистическое достижение для действующих чемпионов Национальной баскетбольной ассоциации. В новом регулярном сезоне-2025/2026 «Оклахома» стартовала с двух матчей с двойными овертаймами подряд, сыграв таким образом четыре овертайма за два первых матча сезона.

В ночь с 23 на 24 октября мск «Тандер» в своём втором матче сезона обыграли на выезде в двух овертаймах «Индиану Пэйсерс» — 141:135 2OT. Ранее в стартовой игре нового сезона в чемпионском статусе «Оклахома» также с двойным овертаймом переиграла на своей площадке «Хьюстон Рокетс» со счётом 125:124 2OT.

