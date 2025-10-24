«Оклахома» стала первым в истории чемпионом НБА, стартовавшим с 4 овертаймов в 2 матчах
«Оклахома-Сити Тандер» установила уникальное статистическое достижение для действующих чемпионов Национальной баскетбольной ассоциации. В новом регулярном сезоне-2025/2026 «Оклахома» стартовала с двух матчей с двойными овертаймами подряд, сыграв таким образом четыре овертайма за два первых матча сезона.
НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2025, пятница. 02:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
135 : 141
ОТ
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Матурин - 36, Сиакам - 32, Топпин - 20, Шиппард - 15, Уокер - 13, Несмит - 5, Хафф - 5, Нембард - 4, Peter - 3, Брэдли - 2, Деннис, Уайзмен, Фёрфи, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 55, Митчелл - 26, Уиггинс - 23, Холмгрен - 15, Дорт - 7, Уильямс - 5, Хартенштайн - 5, Youngblood - 3, Barnhizer - 2, Дженг, Карлсон
НБА — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
125 : 124
ОТ
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Холмгрен - 28, Митчелл - 16, Уоллес - 14, Уиггинс - 10, Карузо - 8, Дорт - 6, Хартенштайн - 6, Уильямс - 2, Youngblood, Дженг, Barnhizer
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 39, Дюрант - 23, Томпсон - 18, Смит II - 16, Шеппард - 9, Окоги - 8, Адамс - 4, Капела - 4, Исон - 3, Харрис, Холидей, Дэвисон, Грин
В ночь с 23 на 24 октября мск «Тандер» в своём втором матче сезона обыграли на выезде в двух овертаймах «Индиану Пэйсерс» — 141:135 2OT. Ранее в стартовой игре нового сезона в чемпионском статусе «Оклахома» также с двойным овертаймом переиграла на своей площадке «Хьюстон Рокетс» со счётом 125:124 2OT.
