MVP НБА Шей Гилджес-Александер обновил личный рекорд результативности

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» и действующий обладатель MVP Шей Гилджес-Александер принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда одержала победу со счётом 141:135 в двух овертаймах.

Гилджес-Александер провёл на площадке в общей сложности 45 минут, набрав суммарно 55 очков (15 из 31 с игры, где 2 из 7 — трёхочковые; 23 из 26 — штрафные), восемь подборов, пять подборов, два перехвата и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+9».

Примечательно, что 27-летний баскетболист установил новый личный рекорд результативности. До этого его наивысшим достижением были 54 очка, набранные в матче с «Ютой Джаз» в январе 2025 года в сезоне-2024/2025. Третий результат по числу очков — 52, которых он добился в игре с «Голден Стэйт» в том же сезоне.