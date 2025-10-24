Скидки
MVP НБА Шей Гилджес-Александер обновил личный рекорд результативности

MVP НБА Шей Гилджес-Александер обновил личный рекорд результативности
Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» и действующий обладатель MVP Шей Гилджес-Александер принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда одержала победу со счётом 141:135 в двух овертаймах.

НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2025, пятница. 02:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
135 : 141
ОТ
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Матурин - 36, Сиакам - 32, Топпин - 20, Шиппард - 15, Уокер - 13, Несмит - 5, Хафф - 5, Нембард - 4, Peter - 3, Брэдли - 2, Деннис, Уайзмен, Фёрфи, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 55, Митчелл - 26, Уиггинс - 23, Холмгрен - 15, Дорт - 7, Уильямс - 5, Хартенштайн - 5, Youngblood - 3, Barnhizer - 2, Дженг, Карлсон

Гилджес-Александер провёл на площадке в общей сложности 45 минут, набрав суммарно 55 очков (15 из 31 с игры, где 2 из 7 — трёхочковые; 23 из 26 — штрафные), восемь подборов, пять подборов, два перехвата и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+9».

Примечательно, что 27-летний баскетболист установил новый личный рекорд результативности. До этого его наивысшим достижением были 54 очка, набранные в матче с «Ютой Джаз» в январе 2025 года в сезоне-2024/2025. Третий результат по числу очков — 52, которых он добился в игре с «Голден Стэйт» в том же сезоне.

