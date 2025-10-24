50 очков Гордона и трипл-дабл Йокича не помогли «Денверу» переиграть «Голден Стэйт» в OT

В ночь с 23 на 24 октября мск на паркете арены «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Денвер Наггетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 137:131 OT.

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Денвера» Аарон Гордон, на счету которого 50 очков, восемь подборов и две передачи.

У «Голден Стэйт» лучшим стал разыгрывающий защитник Стефен Карри — в его активе 42 очка, шесть подборов и семь ассистов. Сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл — 21 очко, 13 подборов и 10 передач.