Голден Стэйт Уорриорз — Денвер Наггетс, результат матча 24 октября 2025, счет 137:131 OT, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

50 очков Гордона и трипл-дабл Йокича не помогли «Денверу» переиграть «Голден Стэйт» в OT
Комментарии

В ночь с 23 на 24 октября мск на паркете арены «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Денвер Наггетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 137:131 OT.

НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2025, пятница. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
137 : 131
ОТ
Денвер Наггетс
Денвер
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 42, Батлер - 18, Куминга - 14, Хорфорд - 13, Грин - 13, Подзиемски - 11, Хилд - 11, Пэйтон II - 6, Richard - 6, Сантос, Пост, Джексон-Дэвис, Спенсер
Денвер Наггетс: Гордон - 50, Маррей - 25, Йокич - 21, Хардуэй-младший - 10, Валанчюнас - 8, Браун - 6, Джонсон - 5, Браун - 4, Уотсон - 2, Строутер, Тайсон, Холмс, Джонс, Ннаджи, Пикетт

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Денвера» Аарон Гордон, на счету которого 50 очков, восемь подборов и две передачи.

У «Голден Стэйт» лучшим стал разыгрывающий защитник Стефен Карри — в его активе 42 очка, шесть подборов и семь ассистов. Сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл — 21 очко, 13 подборов и 10 передач.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
