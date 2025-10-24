В ночь с 23 на 24 октября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В рамках регулярного чемпионата прошли два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 24 октября

«Индиана Пэйсерс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 135:141 2OT;

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Денвер Наггетс» — 137:131 OT.

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету которого 55 очков, восемь подборов и пять ассистов.

Видео: Шей Гилджес-Александер поставил 429 автографов подряд