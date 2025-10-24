Результаты игрового дня НБА 24 октября
Поделиться
В ночь с 23 на 24 октября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В рамках регулярного чемпионата прошли два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 24 октября
«Индиана Пэйсерс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 135:141 2OT;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Денвер Наггетс» — 137:131 OT.
Самым результативным баскетболистом игрового дня стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету которого 55 очков, восемь подборов и пять ассистов.
НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2025, пятница. 02:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
135 : 141
ОТ
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Матурин - 36, Сиакам - 32, Топпин - 20, Шиппард - 15, Уокер - 13, Несмит - 5, Хафф - 5, Нембард - 4, Peter - 3, Брэдли - 2, Деннис, Уайзмен, Фёрфи, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 55, Митчелл - 26, Уиггинс - 23, Холмгрен - 15, Дорт - 7, Уильямс - 5, Хартенштайн - 5, Youngblood - 3, Barnhizer - 2, Дженг, Карлсон
НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2025, пятница. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
137 : 131
ОТ
Денвер Наггетс
Денвер
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 42, Батлер - 18, Куминга - 14, Хорфорд - 13, Грин - 13, Подзиемски - 11, Хилд - 11, Пэйтон II - 6, Richard - 6, Сантос, Пост, Джексон-Дэвис, Спенсер
Денвер Наггетс: Гордон - 50, Маррей - 25, Йокич - 21, Хардуэй-младший - 10, Валанчюнас - 8, Браун - 6, Джонсон - 5, Браун - 4, Уотсон - 2, Строутер, Тайсон, Холмс, Джонс, Ннаджи, Пикетт
Видео: Шей Гилджес-Александер поставил 429 автографов подряд
Комментарии
- 24 октября 2025
-
09:35Спенсер Динвидди стал игроком «Баварии» Официально
-
08:38
-
08:30
-
07:51
-
06:14
-
06:09
-
06:03
-
05:19
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
00:56
-
00:28
-
00:04
- 23 октября 2025
-
23:38
-
23:26
-
23:09
-
22:44
-
22:01
-
21:08
-
20:46
-
20:19
-
19:59
-
19:26
-
19:00
-
18:40
-
18:16
-
17:36
-
16:48
-
16:36
-
16:01
-
16:00
-
15:38
-
15:04
-
14:52