Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты игрового дня НБА 24 октября

Результаты игрового дня НБА 24 октября
Комментарии

В ночь с 23 на 24 октября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В рамках регулярного чемпионата прошли два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА

Все результаты игрового дня НБА 24 октября

«Индиана Пэйсерс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 135:141 2OT;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Денвер Наггетс» — 137:131 OT.

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету которого 55 очков, восемь подборов и пять ассистов.

НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2025, пятница. 02:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
135 : 141
ОТ
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Матурин - 36, Сиакам - 32, Топпин - 20, Шиппард - 15, Уокер - 13, Несмит - 5, Хафф - 5, Нембард - 4, Peter - 3, Брэдли - 2, Деннис, Уайзмен, Фёрфи, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 55, Митчелл - 26, Уиггинс - 23, Холмгрен - 15, Дорт - 7, Уильямс - 5, Хартенштайн - 5, Youngblood - 3, Barnhizer - 2, Дженг, Карлсон
НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2025, пятница. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
137 : 131
ОТ
Денвер Наггетс
Денвер
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 42, Батлер - 18, Куминга - 14, Хорфорд - 13, Грин - 13, Подзиемски - 11, Хилд - 11, Пэйтон II - 6, Richard - 6, Сантос, Пост, Джексон-Дэвис, Спенсер
Денвер Наггетс: Гордон - 50, Маррей - 25, Йокич - 21, Хардуэй-младший - 10, Валанчюнас - 8, Браун - 6, Джонсон - 5, Браун - 4, Уотсон - 2, Строутер, Тайсон, Холмс, Джонс, Ннаджи, Пикетт

Видео: Шей Гилджес-Александер поставил 429 автографов подряд

Материалы по теме
50 очков Гордона и трипл-дабл Йокича не помогли «Денверу» переиграть «Голден Стэйт» в OT
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android