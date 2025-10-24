Скидки
Бавария Мюнхен — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Баскетбол

Расписание матчей баскетбольной Единой лиги – 2025/2026 на 24 октября

Расписание матчей Единой лиги на 24 октября
Комментарии

Сегодня, 24 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Единая лига. Расписание матчей на 24 октября (время московское):

19:00. «Пари Нижний Новгород» — «Зенит».

На данный момент турнирную таблицу возглавляет УНИКС, который выиграл все шесть стартовых матчей сезона. Второе место занимает московский ЦСКА (пять побед и одно поражение), третьим идёт клуб МБА-МАИ с аналогичным соотношением побед и поражений.

Ранее разыгрывающий «Зенита» Владислав Емченко высказался о словах главного тренера Александра Секулича о том, что «Зенит» сдался в матче с УНИКСом.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Емченко высказался о словах Секулича, что «Зенит» сдался в матче с УНИКСом

