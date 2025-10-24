Расписание матчей Единой лиги на 24 октября

Сегодня, 24 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Единая лига. Расписание матчей на 24 октября (время московское):

19:00. «Пари Нижний Новгород» — «Зенит».

На данный момент турнирную таблицу возглавляет УНИКС, который выиграл все шесть стартовых матчей сезона. Второе место занимает московский ЦСКА (пять побед и одно поражение), третьим идёт клуб МБА-МАИ с аналогичным соотношением побед и поражений.

Ранее разыгрывающий «Зенита» Владислав Емченко высказался о словах главного тренера Александра Секулича о том, что «Зенит» сдался в матче с УНИКСом.

Материалы по теме Емченко высказался о словах Секулича, что «Зенит» сдался в матче с УНИКСом

Главные новости дня: