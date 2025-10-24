Скидки
Партизан Белград — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Спенсер Динвидди стал игроком «Баварии»

Спенсер Динвидди стал игроком «Баварии»
Американский разыгрывающий Спенсер Динвидди подписал контракт с мюнхенской «Баварией». Об этом сообщила пресс-служба немецкого клуба в социальных сетях.

Отметим, 32-летний Динвидди был отчислен из состава «Шарлотт Хорнетс» за несколько дней до старта регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Напомним, Динвидди был выбран на драфте НБА 2014 года под общим 38-м номером командой «Детройт Пистонс». С 2016 по 2021 год играл за «Бруклин Нетс». После этого он побывал в таких командах, как «Вашингтон Уизардс», «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», нигде не задерживаясь больше одного сезона.

