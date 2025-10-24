Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Евролиги – 2025/2026 на 24 октября

Расписание матчей Евролиги на 24 октября
Комментарии

В пятницу, 24 октября, в рамках регулярного сезона Евролиги состоится очередной игровой день. Болельщиков ждут сразу четыре интересные встречи. «Чемпионат» подготовил полное расписание матчей.

Евролига. Расписание регулярного чемпионата на 24 октября (время московское):

20:30. «Анадолу Эфес» — «Фенербахче»;
21:00. «Виртус» — «Панатинаикос»;
21:30. «Партизан» — «Париж»;
21:45. «Бавария» — «Олимпиакос».

Лидером Евролиги в настоящий момент является «Хапоэль», на счету которого пять побед при одном поражении. На второй строчке расположился «Панатинаикос» с показателем четыре победы и одно поражение. Замыкает тройку сильнейших «Жальгирис», выигравший четыре матча из шести.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Официально
Спенсер Динвидди стал игроком «Баварии»

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android