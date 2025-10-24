Расписание матчей Евролиги на 24 октября

В пятницу, 24 октября, в рамках регулярного сезона Евролиги состоится очередной игровой день. Болельщиков ждут сразу четыре интересные встречи. «Чемпионат» подготовил полное расписание матчей.

Евролига. Расписание регулярного чемпионата на 24 октября (время московское):

20:30. «Анадолу Эфес» — «Фенербахче»;

21:00. «Виртус» — «Панатинаикос»;

21:30. «Партизан» — «Париж»;

21:45. «Бавария» — «Олимпиакос».

Лидером Евролиги в настоящий момент является «Хапоэль», на счету которого пять побед при одном поражении. На второй строчке расположился «Панатинаикос» с показателем четыре победы и одно поражение. Замыкает тройку сильнейших «Жальгирис», выигравший четыре матча из шести.

