Украинский баскетболист перейдёт в «Реал» — Mundo Deportivo

Украинский центровой Алексей Лень близок к переходу в мадридский «Реал». Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Напомним, за три дня до старта сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» отчислил из состава 32-летнего Леня.

Баскетболист выступал в НБА с 2013 года, поиграв за такие команды, как «Финикс Санз», «Атланта Хоукс», «Сакраменто Кингз», «Торонто Рэпторс», «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». 15 сентября украинец заключил контракт с «Никс», но уже 19 октября был отчислен из команды.

На данный момент «Реал» занимает 13-е место в турнирной таблице Евролиги, одержав победы в трёх матчах из шести сыгранных.