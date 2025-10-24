Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Украинский баскетболист перейдёт в «Реал» — Mundo Deportivo

Украинский баскетболист перейдёт в «Реал» — Mundo Deportivo
Комментарии

Украинский центровой Алексей Лень близок к переходу в мадридский «Реал». Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Напомним, за три дня до старта сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» отчислил из состава 32-летнего Леня.

Баскетболист выступал в НБА с 2013 года, поиграв за такие команды, как «Финикс Санз», «Атланта Хоукс», «Сакраменто Кингз», «Торонто Рэпторс», «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». 15 сентября украинец заключил контракт с «Никс», но уже 19 октября был отчислен из команды.

На данный момент «Реал» занимает 13-е место в турнирной таблице Евролиги, одержав победы в трёх матчах из шести сыгранных.

Сейчас читают:
Ему 37, а Стефен Карри — самый яркий в НБА! Он снова попадает невероятные «трёшки». Видео
Ему 37, а Стефен Карри — самый яркий в НБА! Он снова попадает невероятные «трёшки». Видео
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android