Бавария Мюнхен — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Антон Понкрашов оценил перспективы Егора Дёмина и Влада Голдина в НБА

Бронзовый призёр Олимпийских игр в составе сборной России Антон Понкрашов поделился мнением о шансах российских игроков Егора Дёмина и Владислава Голдина проявить себя в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Дёмин был выбран клубом «Бруклин Нетс» под восьмым номером на драфте НБА 2025 года. Голдин не был выбран на драфте, но заключил двусторонний контракт с «Майами Хит».

«Дёмин сейчас в топе молодых игроков. Мы видим, как сама лига его развивает, что очень важно. Здесь крутая маркетинговая работа, и я убеждён, что у него большое будущее. Он будет получать игровые минуты. Сейчас вопрос реализации потенциала на высоком уровне. Я знаю, что он отлично читает игру. Да, на него повышенное давление, но все в него верят.

Голдин провёл отличный сезон в NCAA, ярко показал себя летом. Контракт с «Майами» — это уже здорово. Я убеждён, что своей работоспособностью и харизмой он подходит «Майами». Совершенно точно у него будет шанс. Я верю в это, а потом всё будет зависеть от него», — приводит слова Понкрашова «Матч ТВ».

Егор Дёмин в первом матче НБА набрал 14 очков. А вам понравилась его игра?
Опрос
Егор Дёмин в первом матче НБА набрал 14 очков. А вам понравилась его игра?

Главные новости дня:

