Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гарнетт назвал возможную причину, почему Леброн на самом деле пропускает старт сезона НБА

Гарнетт назвал возможную причину, почему Леброн на самом деле пропускает старт сезона НБА
Аудио-версия:
Комментарии

15-кратный участник Матча всех звёзд Кевин Гарнетт во время подкаста с Полом Пирсом высказался о ситуации вокруг отсутствия Леброна Джеймса на старте нового сезона. По мнению легендарного форварда, действия звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» могут быть связаны не с травмой, а с попыткой надавить на руководство клуба. Напомним, ранее сообщалось, что у Леброна проблемы с седалищным нервом.

Гарнетт. Знаешь, на что это похоже в моём представлении? Вы не хотите заключать сделку? Ладно, без проблем. Эй, Рич, выключи свет. Это рычаг давления, брат. Этот величайший игрок — или величайший для своего времени — показывает всем: «Вот так мы будем делать». Это выглядит как рычаг давления.

Пирс. То есть ты хочешь сказать, что он не травмирован?

Гарнетт. Я не говорю, травмирован он или нет. Я не лезу в это. Я говорю, что это ощущается как давление. Он любит игру. Он хочет играть. Но с ним нельзя обращаться как попало!

Материалы по теме
Никогда ещё Леброн так не выпадал из игры. Что случилось с его здоровьем?
Никогда ещё Леброн так не выпадал из игры. Что случилось с его здоровьем?

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android