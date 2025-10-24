Перкинс ответил, кто в конце этого сезона НБА может получить статус лучшего игрока лиги

Бывший игрок НБА, а ныне аналитик ESPN Кендрик Перкинс выразил восхищение прогрессом центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы, отметив, что француз уже входит в число элитных игроков североамериканской лиги.

«Каждая арена, куда он приезжает, будет заполнена, как на концертах NBA YoungBoy. Он словно магнит для публики. К концу этого сезона мы, возможно, будем говорить о нём не только как о лучшем игроке НБА, но и как о самом доминирующем», — заявил Перкинс в эфире программы SportsCenter на ESPN.

Напомним, в первом матче нового сезона НБА Виктор в игре с «Даллас Маверикс» (125:92) набрал 40 очков, 15 подборов и одну передачу.

Главные новости дня: