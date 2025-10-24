Скидки
Бавария Мюнхен — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Баскетбол Новости

Дмитрий Губерниев оценил дебют россиянина Егора Дёмина в НБА

Аудио-версия:
Комментарии

Известный спортивный комментатор, журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о дебюте 19-летнего разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в Национальной баскетбольной ассоциации. В первом матче в рамках североамериканской лиги с «Шарлотт Хорнетс» (117:136) Егор набрал 14 очков, совершил пять подборов и отдал одну результативную передачу.

НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
136 : 117
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 25, Болл - 20, Бриджес - 18, Секстон - 15, Диабате - 13, Манн - 12, Knueppel - 11, Kalkbrenner - 10, Салон - 10, James - 2, Коннотон, Пламли, McNeeley
Бруклин Нетс: Клэкстон - 17, Томас - 15, Дёмин - 14, Шарп - 14, Мэнн - 13, Портер - 12, Уилсон - 8, Saraf - 8, Мартин - 5, Клауни - 5, Traore - 3, Powell - 2, Уильямс - 1

«Дёмин провёл впечатляющий дебют. Невероятная снайперская точность! Парень брал игру на себя, кидал трёхочковые. Егор очень дерзкий, не признаёт авторитетов. Он не затерялся на площадке и выглядел по-хозяйски. Очень за него радостно! Если он без травм обойдётся в течение ближайших лет, то сможет закрепиться в составе и стать заметным европейцем в НБА. Примеров было полно, в том числе из бывших стран СССР. Дёмин очень уверенный и мастеровитый баскетболист, поэтому всё у него должно получиться», – приводит слова Губерниева «Советский спорт».

Главные новости дня:

