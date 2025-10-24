Дмитрий Губерниев оценил дебют россиянина Егора Дёмина в НБА

Известный спортивный комментатор, журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о дебюте 19-летнего разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в Национальной баскетбольной ассоциации. В первом матче в рамках североамериканской лиги с «Шарлотт Хорнетс» (117:136) Егор набрал 14 очков, совершил пять подборов и отдал одну результативную передачу.

«Дёмин провёл впечатляющий дебют. Невероятная снайперская точность! Парень брал игру на себя, кидал трёхочковые. Егор очень дерзкий, не признаёт авторитетов. Он не затерялся на площадке и выглядел по-хозяйски. Очень за него радостно! Если он без травм обойдётся в течение ближайших лет, то сможет закрепиться в составе и стать заметным европейцем в НБА. Примеров было полно, в том числе из бывших стран СССР. Дёмин очень уверенный и мастеровитый баскетболист, поэтому всё у него должно получиться», – приводит слова Губерниева «Советский спорт».

