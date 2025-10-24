Тренер «Валенсии» обозначил вопрос после решения Евролиги возобновить игры в Израиле

Главный тренер «Валенсии» Педро Мартинес прокомментировал решение Евролиги возобновить проведение матчей на территории Израиля, выразив обеспокоенность безопасностью и логикой такого решения. Ранее израильские клубы проводили домашние матчи на нейтральных площадках.

«Конечно, мы все надеемся на возвращение к привычным условиям. Нам приятно, что «Хапоэль» и «Маккаби» могут играть дома и что наши встречи будут проходить не при пустых трибунах. Именно это мы и хотели бы видеть.

Но если выйти за рамки спорта, есть много нюансов. Честно говоря, есть некоторая обеспокоенность. Посмотришь новости, и ситуация не кажется такой нормальной. Так что мой вопрос: почему было небезопасно играть в Израиле 25 ноября, а 5 декабря — уже безопасно? Всего через 10 дней.

Тем, кто принимал решение, не нужно было путешествовать, — это руководители. А нам нужно. Мы хотели бы, чтобы нам объяснили, почему 25 ноября было небезопасно, а 5 декабря — безопасно. Это бы очень нас успокоило. Пока мы не получим этого объяснения, мы не можем сказать, что чувствуем себя спокойно», — приводит слова Мартинеса Sportando.

