Бавария Мюнхен — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
21:45 Мск
Баскетбол

Форвард «Зенита» Жбанов высказался о сильной стороне «Пари НН» перед матчем команд

Комментарии

Форвард «Зенита» Георгий Жбанов ответил на вопрос по поводу самой сильной стороны клуба «Пари Нижний Новгород». Сегодня, 24 октября, команды проведут матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра пройдёт в Нижнем Новгороде и начнётся в 19:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«Самая сильная сторона «Нижнего» в их слабости. Я к тому, что не всегда им удаётся подписать игроков, которых они хотели. Есть какие-то проблемы с травмами. Они всегда из этого выбираются достойно. Чем сложнее обстоятельства, тем они сильнее.

Как прошла подготовка? Штатно, всё в штатном режиме. Смотрели, разобрали сильные и слабые стороны, а теперь выдвигаемся на Волгу», — приводит слова Жбанова пресс-служба «Зенита».

