Баскетболист «Зенита» Владислав Емченко: отец Матвея Сафонова учил меня уму-разуму

Разыгрывающий «Зенита» Владислав Емченко рассказал, что с детства увлекается футболом. Емченко является уроженцем Краснодара. Баскетболист признался, что следит за клубом из родного города и был рад его чемпионству в прошлом сезоне. Также Емченко рассказал о знакомстве с вратарём «ПСЖ» Матвеем Сафоновым.

«Мне всегда нравился футбол, и люблю его до сих пор. Я с радостью вообще готов любого обыграть на газоне, пенальти забить. Не всегда меня тянет в футбол так, чтобы я прямо смотрел матчи, но периодически захожу, смотрю календарь игр. Пока ещё ни на одном матче «Зенита» не был. Но как совпадёт расписание, обязательно схожу.

За «Краснодаром», так как я кубанец, тоже слежу. Был искренне рад, что они взяли чемпионство в прошлом сезоне, при всём уважении к «Зениту. Но «Краснодар» у меня в самом сердце, потому что я с детства за него болел.

Я знаком с Мотей Сафоновым, на связи с ним. Его отец, Евгений Леонидович Сафонов, был моим тренером, учил меня уму-разуму, помню, кричал очень сильно, но толк вышел, как говорится.

Очень рад за Сафонова, что такой громкий трансфер в «ПСЖ». Может, он там получает не так много игрового времени, но всё же стал победителем Лиги чемпионов, играл в каких-то матчах. Если есть время, то могу посмотреть матчи «ПСЖ». А если и Сафонов играет, то тем более», — приводит слова Емченко «Спорт день за днём».

