Тренер — о дебюте Флэгга в НБА: на фоне Дёмина — вообще космический разрыв

Ассистент главного тренера МБА-МАИ Евгений Сорокин поделился мнением о дебюте первого номера драфта НБА 2025 года Купера Флэгга («Даллас Маверикс») в североамериканской лиге.

В матче с «Сан-Антонио Спёрс» 18-летний игрок провёл на площадке 31 минуту и 32 секунды и за это время набрал 10 очков и совершил 10 подборов, не отдав ни одной передачи.

«По Флэггу пока что всё ожидаемо: сбываются внутренние прогнозы и ощущения. Всё в точности, как на Летней лиге НБА в Лас-Вегасе. Без желания защищаться, делиться мячом, делать ситуацию вокруг себя лучше. Пока что уровень влияния на площадке даже не рядом в сравнении с огромным масштабом хайпа вокруг игрока.

В сравнении с другими игроками топ-10 этого драфта — пропасть в отношении и поведении колоссальная, а на фоне трудолюбивых и ответственных ребят, типа Дёмина, так и вообще космический разрыв. Посмотрим, что будет дальше», — написал Сорокин на своей странице в телеграм-канале.

Егор Дёмин («Бруклин Нетс») дебютировал в НБА в матче с «Шарлотт Хорнетс» (117:136). Егор набрал 14 очков, совершил пять подборов и отдал одну результативную передачу.

