Тренер — о дебюте Флэгга в НБА: на фоне Дёмина — вообще космический разрыв

Тренер — о дебюте Флэгга в НБА: на фоне Дёмина — вообще космический разрыв
Ассистент главного тренера МБА-МАИ Евгений Сорокин поделился мнением о дебюте первого номера драфта НБА 2025 года Купера Флэгга («Даллас Маверикс») в североамериканской лиге.

НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
92 : 125
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Даллас Маверикс: Дэвис - 22, Вашингтон - 17, Томпсон - 10, Flagg - 10, Кристи - 9, Nembhard - 8, Расселл - 6, Лайвли - 4, Харди - 3, Маршалл - 3, Пауэлл, Уильямс, Мартин, Cisse
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 40, Касл - 22, Harper - 15, Васселл - 13, Джонсон - 11, Барнс - 7, Garcia - 5, Шампани - 5, Ингрэм - 3, Маклафлин - 2, Корнет - 2, Bryant, Бийомбо, Миникс

В матче с «Сан-Антонио Спёрс» 18-летний игрок провёл на площадке 31 минуту и 32 секунды и за это время набрал 10 очков и совершил 10 подборов, не отдав ни одной передачи.

«По Флэггу пока что всё ожидаемо: сбываются внутренние прогнозы и ощущения. Всё в точности, как на Летней лиге НБА в Лас-Вегасе. Без желания защищаться, делиться мячом, делать ситуацию вокруг себя лучше. Пока что уровень влияния на площадке даже не рядом в сравнении с огромным масштабом хайпа вокруг игрока.

В сравнении с другими игроками топ-10 этого драфта — пропасть в отношении и поведении колоссальная, а на фоне трудолюбивых и ответственных ребят, типа Дёмина, так и вообще космический разрыв. Посмотрим, что будет дальше», — написал Сорокин на своей странице в телеграм-канале.

Егор Дёмин («Бруклин Нетс») дебютировал в НБА в матче с «Шарлотт Хорнетс» (117:136). Егор набрал 14 очков, совершил пять подборов и отдал одну результативную передачу.

