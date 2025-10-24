Скидки
Бавария Мюнхен — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Виктор Вембаньяма установил уникальный рекорд в НБА

Комментарии

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма стал единственным игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с сезона-1977/1978 (когда начали фиксировать потери), кто за один матч набрал не менее 40 очков, сделал 15 подборов, реализовал 70% бросков с игры и при этом не допустил ни одной потери мяча. Об этом информирует Clutch Points.

НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
92 : 125
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Даллас Маверикс: Дэвис - 22, Вашингтон - 17, Томпсон - 10, Flagg - 10, Кристи - 9, Nembhard - 8, Расселл - 6, Лайвли - 4, Харди - 3, Маршалл - 3, Пауэлл, Уильямс, Мартин, Cisse
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 40, Касл - 22, Harper - 15, Васселл - 13, Джонсон - 11, Барнс - 7, Garcia - 5, Шампани - 5, Ингрэм - 3, Маклафлин - 2, Корнет - 2, Bryant, Бийомбо, Миникс

Напомним, в первом матче нового сезона НБА Вембаньяма в матче с «Даллас Маверикс» (125:92) набрал 40 очков, реализовав 15 из 21 броска с игры (71,4%), один из двух трёхочковых (50%) и 9 из 11 штрафных (81,8%). Кроме того, в его активе 15 подборов и одна результативная передача.

Вембаньяма тренируется под руководством Оладжьювона:

