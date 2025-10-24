Виктор Вембаньяма установил уникальный рекорд в НБА

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма стал единственным игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с сезона-1977/1978 (когда начали фиксировать потери), кто за один матч набрал не менее 40 очков, сделал 15 подборов, реализовал 70% бросков с игры и при этом не допустил ни одной потери мяча. Об этом информирует Clutch Points.

Напомним, в первом матче нового сезона НБА Вембаньяма в матче с «Даллас Маверикс» (125:92) набрал 40 очков, реализовав 15 из 21 броска с игры (71,4%), один из двух трёхочковых (50%) и 9 из 11 штрафных (81,8%). Кроме того, в его активе 15 подборов и одна результативная передача.

Вембаньяма тренируется под руководством Оладжьювона: