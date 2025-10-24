Скидки
Бавария Мюнхен — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Андрей Фетисов высказался о дебюте Егора Дёмина в НБА

Андрей Фетисов высказался о дебюте Егора Дёмина в НБА
Бывший российский баскетболист Андрей Фетисов высказался о дебюте 19-летнего разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в Национальной баскетбольной ассоциации.

НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
136 : 117
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 25, Болл - 20, Бриджес - 18, Секстон - 15, Диабате - 13, Манн - 12, Knueppel - 11, Kalkbrenner - 10, Салон - 10, James - 2, Коннотон, Пламли, McNeeley
Бруклин Нетс: Клэкстон - 17, Томас - 15, Дёмин - 14, Шарп - 14, Мэнн - 13, Портер - 12, Уилсон - 8, Saraf - 8, Мартин - 5, Клауни - 5, Traore - 3, Powell - 2, Уильямс - 1

В первом матче в рамках североамериканской лиги с «Шарлотт Хорнетс» (117:136) Дёмин набрал 14 очков, совершил пять подборов и отдал одну результативную передачу.

«Я считаю, что у него удался дебют. Потому что это первая игра на таком уровне официальная, это всегда так, всегда давит на нервы.

Считаю, что это для него было очень приличным выступлением. Будем надеяться, если он так же будет продолжать, то нас не разочарует», — приводит слова Фетисова LiveResult.

Не видели дебют Дёмина в НБА? Жаль. Для России это уже событие исторического масштаба!
Не видели дебют Дёмина в НБА? Жаль. Для России это уже событие исторического масштаба!

Егор Дёмин представил кроссовки, в которых дебютирует в НБА:

