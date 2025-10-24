Андрей Фетисов высказался о дебюте Егора Дёмина в НБА

Бывший российский баскетболист Андрей Фетисов высказался о дебюте 19-летнего разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в Национальной баскетбольной ассоциации.

В первом матче в рамках североамериканской лиги с «Шарлотт Хорнетс» (117:136) Дёмин набрал 14 очков, совершил пять подборов и отдал одну результативную передачу.

«Я считаю, что у него удался дебют. Потому что это первая игра на таком уровне официальная, это всегда так, всегда давит на нервы.

Считаю, что это для него было очень приличным выступлением. Будем надеяться, если он так же будет продолжать, то нас не разочарует», — приводит слова Фетисова LiveResult.

Егор Дёмин представил кроссовки, в которых дебютирует в НБА: