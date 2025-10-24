Напарник Дёмина стал вторым самым молодым баскетболистом «Нетс», сыгравшим за клуб в НБА

19-летний защитник «Бруклин Нетс» Бен Сараф стал вторым в списке самых молодых игроков команды, выходившим за неё в рамках Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом информирует пресс-служба «Бруклина».

Сараф дебютировал в НБА в матче регулярного чемпионата с «Шарлотт Хорнетс» (117:136). В этот момент ему было 19 лет и 191 день. Спортсмен провёл на площадке 20 минут и за это время набрал восемь очков, совершил семь подборов и отдал четыре результативные передачи. Бен был выбран клубом на драфте НБА 2025 года в первом раунде под 26-м номером.

Винс Картер даёт наставления россиянину Егору Дёмину: