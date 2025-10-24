Скидки
21:45 Мск
Баскетбол

Напарник Дёмина стал вторым самым молодым баскетболистом «Нетс», сыгравшим за клуб в НБА

19-летний защитник «Бруклин Нетс» Бен Сараф стал вторым в списке самых молодых игроков команды, выходившим за неё в рамках Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом информирует пресс-служба «Бруклина».

НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
136 : 117
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 25, Болл - 20, Бриджес - 18, Секстон - 15, Диабате - 13, Манн - 12, Knueppel - 11, Kalkbrenner - 10, Салон - 10, James - 2, Коннотон, Пламли, McNeeley
Бруклин Нетс: Клэкстон - 17, Томас - 15, Дёмин - 14, Шарп - 14, Мэнн - 13, Портер - 12, Уилсон - 8, Saraf - 8, Мартин - 5, Клауни - 5, Traore - 3, Powell - 2, Уильямс - 1

Сараф дебютировал в НБА в матче регулярного чемпионата с «Шарлотт Хорнетс» (117:136). В этот момент ему было 19 лет и 191 день. Спортсмен провёл на площадке 20 минут и за это время набрал восемь очков, совершил семь подборов и отдал четыре результативные передачи. Бен был выбран клубом на драфте НБА 2025 года в первом раунде под 26-м номером.

Что нужно знать о втором сопернике команды Дёмина в НБА?
Что нужно знать о втором сопернике команды Дёмина в НБА?

Винс Картер даёт наставления россиянину Егору Дёмину:

