Генсекретарь РФБ — о дебюте Дёмина в НБА: Егор может атаковать с девятиметровой линии

Исполнительный директор и генеральный секретарь Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок дал комментарий по поводу дебюта 19-летнего разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в Национальной баскетбольной ассоциации.

В первом матче в рамках североамериканской лиги с «Шарлотт Хорнетс» (117:136) Егор набрал 14 очков, совершил пять подборов и отдал одну результативную передачу. Спортсмен установил рекорд результативности для российских игроков в первом матче в НБА.

«Поздравляю Егора с дебютом, первый блин точно вышел вкусным. Были определённые волнения касательно его формы после пропущенной предсезонной подготовки из-за травмы, но он разрушил все волнения и выдал отличный матч. Все надеемся и болеем за его прогресс, чтобы развивался от игры к игре и радовал своим баскетболом.

Егор развеивает определённые моменты, за которые его критиковали в NCAA, — за не совсем удачную атаку с периметра. Видно, что он обретает уверенность. Игра показала, что Дёмин может спокойно атаковать с любой дистанции: хоть с трёхочковой, хоть с восьми- или девятиметровой линии», — приводит слова Дячка «Матч ТВ».

