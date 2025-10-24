Скидки
Главная Баскетбол Новости

Генсекретарь РФБ — о дебюте Дёмина в НБА: Егор может атаковать с девятиметровой линии

Аудио-версия:
Комментарии

Исполнительный директор и генеральный секретарь Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок дал комментарий по поводу дебюта 19-летнего разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в Национальной баскетбольной ассоциации.

НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
136 : 117
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 25, Болл - 20, Бриджес - 18, Секстон - 15, Диабате - 13, Манн - 12, Knueppel - 11, Kalkbrenner - 10, Салон - 10, James - 2, Коннотон, Пламли, McNeeley
Бруклин Нетс: Клэкстон - 17, Томас - 15, Дёмин - 14, Шарп - 14, Мэнн - 13, Портер - 12, Уилсон - 8, Сараф - 8, Мартин - 5, Клауни - 5, Траоре - 3, Пауэлл - 2, Уильямс - 1

В первом матче в рамках североамериканской лиги с «Шарлотт Хорнетс» (117:136) Егор набрал 14 очков, совершил пять подборов и отдал одну результативную передачу. Спортсмен установил рекорд результативности для российских игроков в первом матче в НБА.

«Поздравляю Егора с дебютом, первый блин точно вышел вкусным. Были определённые волнения касательно его формы после пропущенной предсезонной подготовки из-за травмы, но он разрушил все волнения и выдал отличный матч. Все надеемся и болеем за его прогресс, чтобы развивался от игры к игре и радовал своим баскетболом.

Егор развеивает определённые моменты, за которые его критиковали в NCAA, — за не совсем удачную атаку с периметра. Видно, что он обретает уверенность. Игра показала, что Дёмин может спокойно атаковать с любой дистанции: хоть с трёхочковой, хоть с восьми- или девятиметровой линии», — приводит слова Дячка «Матч ТВ».

Егор Дёмин с первого раза выбил страйк ракеткой:

Новости. Баскетбол
