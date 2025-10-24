Скидки
Бавария Мюнхен — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Баскетбол

Фото: в матче Кубка Европы ФИБА проигрывавшая команда выпустила на паркет шесть игроков

В матче Кубка Европы ФИБА между польским клубом «Анвил» и греческим ПАОКом произошёл курьёзный эпизод — при счёте 84:80 в пользу «Анвила» за 2:14 до конца четвёртой четверти на площадку вышло сразу шесть игроков греческой команды.

Фото: Скриншот

Судьи заметили ошибку лишь спустя несколько секунд, после того как игроки «Анвила» стали требовать остановить игру и дать технический [фол] греческой команде за нарушение правил. Технический в итоге был назначен польскому клубу за слишком бурную реакцию на инцидент.

Матч завершился победой ПАОКа в овертайме со счётом 94:93. В группу F, где выступают команды, входят также «Трепча» (Косово) и «Лёвен Брауншвейг» (Германия).

