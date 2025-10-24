Гомельский ответил, сможет ли Егор Дёмин стать лучшим российским игроком в истории НБА

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил, имеет ли шансы 19-летний разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» соотечественник Егор Дёмин стать лучшим российским баскетболистом в истории НБА.

«Ответ на этот вопрос могут дать только количество игр, время Дёмина на площадке, его персональная статистика. Рассуждать о перспективах игрока по одной игре преждевременно», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, в первом матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин» на выезде встречался с «Шарлотт Хорнетс» и уступил со счётом 117:136.

Егор провёл на площадке 22 минуты и 19 секунд и за это время набрал 14 очков, совершил пять подборов и отдал одну результативную передачу. Дёмин установил рекорд результативности для российских игроков в первом матче в НБА. «Кливленд» в первом матче уступил «Нью-Йорк Никс».