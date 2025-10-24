«Бруклин» — «Кливленд»: во сколько начнётся матч команды Егора Дёмина

В ночь с 24 на 25 октября мск состоится матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в рамках которого встретятся «Бруклин Нетс», за который выступает россиянин Егор Дёмин, и «Кливленд Кавальерс». Игра начнётся в 2:30 мск.

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 25 октября 2025, суббота. 02:30 МСК Бруклин Нетс Нью-Йорк Не начался Кливленд Кавальерс Кливленд

Напомним, в первом матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин» на выезде встречался с «Шарлотт Хорнетс» и уступил со счётом 117:136.

Егор провёл на площадке 22 минуты и 19 секунд и за это время набрал 14 очков, совершил пять подборов и отдал одну результативную передачу. Дёмин установил рекорд результативности для российских игроков в первом матче в НБА.

«Кливленд» в первом матче уступил «Нью-Йорк Никс».

