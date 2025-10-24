Представлен статус Егора Дёмина перед его вторым матчем в НБА — RotoWire

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин не выйдет в стартовом составе команды в предстоящем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Кливленд Кавальерс».
Об этом сообщает популярный портал RotoWire, который специализируется, в частности, на прогнозировании стартовых пятёрок команд НБА. Встреча состоится 23 октября и начнётся в 2:00 мск.
По сведениям источника, в старт «Бруклина» попадут Бен Сараф, Кэмерон Томас, Теренс Мэнн, Майкл Портер и Николас Клэкстон.
Напомним, в первом матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин» на выезде играл с «Шарлотт Хорнетс» и потерпел поражение со счётом 117:136. Дёмин провёл на паркете 22 минуты и 19 секунд и за это время набрал 14 очков, совершил пять подборов и отдал одну результативную передачу.
Винс Картер даёт наставления Егору Дёмину: