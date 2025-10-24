Названы игроки «Бруклина», которые пропустят матч с «Кливлендом»

В ночь с 24 на 25 октября мск состоится матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в рамках которого встретятся «Бруклин Нетс», за который выступает россиянин Егор Дёмин, и «Кливленд Кавальерс».

В преддверии матча пресс-служба «Бруклина» сообщила список баскетболистов, которые пропустят встречу. Среди них Дрейк Пауэлл (растяжение правой лодыжки), Дэнни Вульф (растяжение левой лодыжки) и Хейвуд Хайсмит (операция на правом колене).

Напомним, в первом матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин» на выезде встречался с «Шарлотт Хорнетс» и уступил со счётом 117:136.

«Кливленд» в первом матче уступил «Нью-Йорк Никс».