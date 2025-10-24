Тренер «Портленда» и игрок НБА выплатили залог и вышли из-под стражи по уголовному делу

49-летний американский чемпион НБА Чонси Биллапс, занимавший пост главного тренера команды «Портленд Трэйл Блэйзерс», а также разыгрывающий защитник «Майами Хит» Терри Розир выплатили залог, чтобы выйти из-под стражи. Об этом информирует журналист Майк Валенте на своей странице в социальной сети Х.

Согласно имеющейся информации, фигуранты крупного расследования ФБР о незаконных ставках на спорт и азартных играх оставили свои паспорта представителям правоохранительных органов перед выходом на свободу.

Терри вошёл в зал суда в наручниках и кандалах, облачённый в худи «Шарлотт Хорнетс». Интересно, что для освобождения из под стражи Розиру потребовалось заложить собственный особняк во Флориде стоимостью $ 6 млн. Ему также пришлось сдать имеющееся оружие. И Биллапс, и Розир в данный момент также ограничены в передвижениях.