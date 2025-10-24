«Мы рассыпались». Главный тренер «Бруклина» — о поражении в матче с «Шарлотт»

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес высказался о поражении своих подопечных в первом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Шарлотт Хорнетс» (117:136).

«Как только у нас начались проблемы, мы рассыпались. Мне нужно понять, как нам сохранить единство и стать лучше. В первую очередь я разочарован самим собой, постараюсь найти ответы на все вопросы. Наш план строился на определённом образе действий. Но мы уступили 5:23 по очкам в быстрых атаках, не защищали свою «краску» и трёхочковую линию. Это из-за отсутствия понимания областей компетенции своих партнеров.

Много эмоций после первой игры. Мы действовали совершенно бесцельно, просто носились по площадке. Нам нужны активные перемещения, но при этом необходимо чётко понимать развитие событий и свою позицию», — приводит слова Фернандеса New York Post.