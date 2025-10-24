Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Мы рассыпались». Главный тренер «Бруклина» — о поражении в матче с «Шарлотт»

«Мы рассыпались». Главный тренер «Бруклина» — о поражении в матче с «Шарлотт»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес высказался о поражении своих подопечных в первом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Шарлотт Хорнетс» (117:136).

НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
136 : 117
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 25, Болл - 20, Бриджес - 18, Секстон - 15, Диабате - 13, Манн - 12, Knueppel - 11, Kalkbrenner - 10, Салон - 10, James - 2, Коннотон, Пламли, McNeeley
Бруклин Нетс: Клэкстон - 17, Томас - 15, Дёмин - 14, Шарп - 14, Мэнн - 13, Портер - 12, Уилсон - 8, Сараф - 8, Мартин - 5, Клауни - 5, Траоре - 3, Пауэлл - 2, Уильямс - 1

«Как только у нас начались проблемы, мы рассыпались. Мне нужно понять, как нам сохранить единство и стать лучше. В первую очередь я разочарован самим собой, постараюсь найти ответы на все вопросы. Наш план строился на определённом образе действий. Но мы уступили 5:23 по очкам в быстрых атаках, не защищали свою «краску» и трёхочковую линию. Это из-за отсутствия понимания областей компетенции своих партнеров.

Много эмоций после первой игры. Мы действовали совершенно бесцельно, просто носились по площадке. Нам нужны активные перемещения, но при этом необходимо чётко понимать развитие событий и свою позицию», — приводит слова Фернандеса New York Post.

Материалы по теме
Егор Дёмин — рекордсмен среди новичков «Бруклина»! Подробный разбор его дебюта в НБА
Егор Дёмин — рекордсмен среди новичков «Бруклина»! Подробный разбор его дебюта в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android