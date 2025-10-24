Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Пари Нижний Новгород» — «Зенит», результат матча 24 октября 2025, счет 64:84, Единая лига ВТБ – 2025/2026

Дабл-дабл Алекса Пойтресса помог «Зениту» победить «Пари НН» в матче Единой лиги
Комментарии

Сегодня, 24 октября, на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между «Пари Нижний Новгород» и санкт-петербургским клубом «Зенит». Встреча завершилась со счётом 84:64 (22:13, 25:11, 14:19, 23:21) в пользу сине-бело-голубых.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
64 : 84
Зенит
Санкт-Петербург
Пари Нижний Новгород: Хоменко - 13, Попов - 13, Карпенков - 12, Лукач - 7, Платонов - 6, Шендеров - 6, Вашингтон - 4, Хвостов - 3, Буринский, Гришаев, Зоткин
Зенит: Пойтресс - 23, Рэндольф - 22, Мартюк - 9, Жбанов - 8, Емченко - 8, Воронцевич - 6, Фрейзер - 3, Земский - 3, Щербенев - 2, Узинский, Кривых, Дулкай

Наиболее результативным игроком в составе санкт-петербургского клуба стал 32-летний американский центровой Алекс Пойтресс. Ему удалось набрать 23 очка, сделать 10 подборов, а также совершить два блок-шота.

Самым результативным игроком в составе нижегородской команды стал 26-летний российский разыгрывающий защитник Александр Хоменко. В его активе 13 очков, один подбор и одна передача.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Вот так удивили! Топовые россияне на старте сезона Единой лиги
Вот так удивили! Топовые россияне на старте сезона Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android