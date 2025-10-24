Дабл-дабл Алекса Пойтресса помог «Зениту» победить «Пари НН» в матче Единой лиги

Сегодня, 24 октября, на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между «Пари Нижний Новгород» и санкт-петербургским клубом «Зенит». Встреча завершилась со счётом 84:64 (22:13, 25:11, 14:19, 23:21) в пользу сине-бело-голубых.

Наиболее результативным игроком в составе санкт-петербургского клуба стал 32-летний американский центровой Алекс Пойтресс. Ему удалось набрать 23 очка, сделать 10 подборов, а также совершить два блок-шота.

Самым результативным игроком в составе нижегородской команды стал 26-летний российский разыгрывающий защитник Александр Хоменко. В его активе 13 очков, один подбор и одна передача.