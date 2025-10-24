Результаты матчей Единой лиги на 24 октября

Сегодня, 24 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи.

Единая лига. Результаты матчей 24 октября:

«Пари Нижний Новгород» — «Зенит» — 64:84.

На данный момент турнирную таблицу возглавляет казанский УНИКС, который выиграл все шесть стартовых матчей сезона. Второе место занимает московский ЦСКА (пять побед и одно поражение). Тройку сильнейших замыкает московский МБА-МАИ с аналогичным соотношением побед и поражений.

