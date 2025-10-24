Скидки
Главная Баскетбол Новости

Единая лига – 2025/2026: результаты на 24 октября, календарь, таблица

Результаты матчей Единой лиги на 24 октября
Комментарии

Сегодня, 24 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи.

Единая лига. Результаты матчей 24 октября:

«Пари Нижний Новгород» — «Зенит» — 64:84.

На данный момент турнирную таблицу возглавляет казанский УНИКС, который выиграл все шесть стартовых матчей сезона. Второе место занимает московский ЦСКА (пять побед и одно поражение). Тройку сильнейших замыкает московский МБА-МАИ с аналогичным соотношением побед и поражений.

Ранее ассистент главного тренера МБА-МАИ Евгений Сорокин поделился мнением о дебюте Купера Флэгга в НБА.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
